Estabelecimentos e residência são flagrados com "gato" de água

Estabelecimentos comerciais no bairro de Macaúbas e residência no Barbalho foram flagrados com ligação clandestina de água, nesta quarta-feira, 4. O flagrante aconteceu durante operação da Empresa Baiana de Água e Saneamento com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica.

O apartamento localizado no Barbalho possuía 22 faturas em aberto. Como se trata de um condomínio com medição individualizada, os demais apartamentos, que estavam com suas ligações regulares junto à empresa, não foram afetados.

Já em Macaúbas, cinco lojas de revenda de carro estavam furtando água e possui um débito superior a R$70 mil. Além de quitar os débitos, os responsáveis pelos imóveis terão que ressarcir à Embasa o valor correspondente ao desvio de água realizado nos últimos doze meses, que ainda será calculado, além de pagar multa.

A Embasa ressalta que qualquer intervenção no hidrômetro e na rede da distribuidora com o intuito de furtar água é crime e o infrator está sujeito ao cumprimento das penalidades previstas na legislação vigente.

O usuário que estiver nessa situação deve procurar um ponto de atendimento da empresa e regularizar sua ligação, evitando problemas com a polícia e multas. A população também pode denunciar sigilosamente as situações de fraude através do número 0800 0555 195.

adblock ativo