Estabelecimentos de Salvador são autuados por problemas na acessibilidade

Nove estabelecimentos comerciais de Salvador foram autuados nesta sexta-feira, 21, e na quarta, 19, pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), por problemas relacionados à acessibilidade. Um deles não possuía o exemplar obrigatório do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e os outros oito foram autuados por insuficiência de vagas para idosos e deficientes.

Segundo a prefeitura, além das autuações, também foram expedidas duas notificações, sendo uma pela ausência do CDC e outra por insuficiência de vagas para idosos e deficientes. Ao todo, os agentes da Codecon visitaram 33 estabelecimentos na capital baiana.

Apesar de considerada uma infração grave, a falta de vagas para deficientes é uma das irregularidades mais frequentes. As empresas atuadas têm até 10 dias para a defesa.

