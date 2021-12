Estabelecimentos comerciais são flagrados com 'gatos' de água em Periperi

Quatro estabelecimentos comerciais foram flagrados com irregularidades no consumo de água nesta quarta-feira, 20, durante operação de técnicos da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), realizada em conjunto com as polícias Civis e Militar e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Nos imóveis, localizados na rua Frederico Costa, foram encontrados uma torneira instalada antes do hidrômetro, que estava modificado, além de uma ligação clandestina atrás de uma parede e tubulações instaladas indevidamente. Todas as irregularidades foram desfeitas pela Embasa.

Segundo a nota da Secretaria de Comunicação (Secom), a Embasa calculará o prejuízo causado pelos 'gatos' de água e os valores das multas serão cobradas dos responsáveis. O furto de água é qualificado como crime contra o patrimônio, de acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro. A pena prevista na lei é reclusão de um a quatro anos e multa.

