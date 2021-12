Estabelecimento oferece workshop de harmonização de queijo com cerveja

A cervejaria The Bunker, localizada no bairro da Pituba, em Salvador, oferecerá nesta terça-feira, 14, às 20h, um evento de Harmonização de Queijos Brasileiros com Cervejas Especiais. Proprietário da queijaria "Oxe é de Minas", Fred Teixeira irá palestrar no evento, além de Vinicio Carvalho, proprietário e sommelier da cervejaria The Bunker.

No espaço, serão apresentados cinco tipos diferentes da iguaria mineira. Dentre eles: Mussarela, trufada com requeijão de corte; Meia Cura do Onésio; Curado do Gir; Parmesão Capa Preta e Cabra tipo Coalho. Esse último, produzido em Camaçari, na Bahia.

Para se inscrever no workshop, será cobrada uma taxa de R$ 80 e poderá ser realizado através do Sympla ou em contato por telefone ou whatsapp.

