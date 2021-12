Estabelecimento e residência são flagrados com gato de água

Ligações clandestinas de água foram flagradas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) em conjunto com Polícia Civil, Polícia Militar e Departamento de Polícia Técnica, nos bairros da Vila Laura e Ogunjá, na manhã desta quarta-feira, 30.

Os técnicos identificaram e retiraram as fraudes que estavam desviando grande volume de água da rede distribuidora e abastecendo uma residência e um bar. De acordo com a Embasa, os responsáveis não foram encontrados no momento da fiscalização, mas serão chamados para prestar esclarecimentos durante o inquérito policial.

Já no Ogunjá, a fiscalização encontrou cinco pontos de acesso clandestino ligados a um complexo de lava a jato. Além de retirar as intervenções fraudulentas, o terreno foi concretado sobre a rede, para evitar reincidência.

Para regularizar a situação, além de quitar os débitos, os responsáveis pelos imóveis terão que ressarcir à Embasa o valor correspondente ao desvio de água realizado nos últimos doze meses.

Qualquer intervenção no hidrômetro e na rede da Embasa com o intuito de furtar água é crime e o infrator está sujeito ao cumprimento das penalidades previstas na legislação vigente. O usuário que estiver nessa situação deve procurar um ponto de atendimento da empresa e regularizar sua ligação, evitando problemas com a polícia e multas. A população pode denunciar sigilosamente as situações de fraude pelo 0800 0555 195.

