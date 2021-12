'Esta realidade é cotidiana’, diz vereadora sobre agressão a jovens negros em shopping

Presidente da Comissão de Direitos Humanos de Salvador, a vereadora Marta Rodrigues (PT) repudiou a ação cometida por funcionários de segurança de estabelecimentos contra jovens negros, desta vez ocorrida no Shopping Salvador, conforme mostraram vídeos que circulam na internet.

“Mais um caso de racismo e de perseguição a juventude negra. Sabemos que este mesmo comportamento dos seguranças não ocorreria com jovens brancos que estivessem no shopping passeando. Precisamos começar a cobrar sanções a estes estabelecimentos que não tem nenhuma consciência antirracista e não dialoga com seus funcionários sobre a questão tão em iminência em nosso país”, declarou.

Nos vídeos, é possível ver os dois jovens sendo arrastados e retirados à força pelos funcionários. Em seguida, eles são imobilizados e levados pelos seguranças. Não há informações sobre o que teria gerado a confusão em um dos pisos do estabelecimento.

“Estamos cansados de assistir cenas como esta, quase toda semana, quando chegam às redes sociais. Pois esta realidade é cotidiana e muitas vezes silenciada. Não é só funcionário que tem que ser punido, mas também o estabelecimento que precisa adotar a premissa de responsabilidade e combate ao racismo”, acrescentou Marta.

