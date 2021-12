Esquema especial facilita deslocamento durante a Olimpíada

Durante os seis dias de jogos olímpicos na Arena Fonte Nova, a partir de quinta-feira, 4, uma série de alterações de tráfego nas vias do entorno do estádio, em linhas de ônibus, horário do metrô e instalação de pontos de táxi e estacionamento vai mudar o trânsito na região para facilitar o acesso dos torcedores [confira os horários de ônibus extras abaixo].

Nos shoppings Salvador, Salvador Norte, Barra e da Bahia vão funcionar áreas de estacionamento remoto para quem optar por veículo particular. Nesses espaços, com intervalo de 10 a 30 minutos, 110 ônibus serão distribuídos em cinco linhas especiais para atender esse público específico.

As linhas do Expresso Arena foram criadas para o evento e, também, vão atender os torcedores que chegarem pelo aeroporto.

A venda do bilhete começa nesta quinta, a partir das 13h, em balcões instalados nos shoppings: Salvador Norte (térreo), Barra (piso L3) e Salvador (2º piso, próximo à loja Oakley). A compra poderá ser feita até as 22h do próximo dia 13.

O valor da tarifa individual varia de acordo com o ponto de partida do passageiro. Saindo do aeroporto ou do Salvador Norte Shopping, o custo é de R$ 30. No entanto, o custo para quem sai do shopping inclui o estacionamento e o transporte de ida e volta. Já o aeroporto não conta com estacionamento para carros.

Quem optar por sair dos estacionamentos dos demais shoppings vai pagar R$ 25 para ir e voltar das partidas. O esquema de transporte para os jogos da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) também inclui quem quiser utilizar o serviço de taxistas.

Serão três pontos especiais à disposição, com 85 veículos no total. Para chegar aos locais de concentração, o torcedor deve se dirigir às ladeiras do Jardim Baiano e Galés, além da Av. Joana Angélica (em frente ao Convento do Desterro).

No tráfego, três horas antes do início das partidas até duas horas após o término, ocorrerão interdições nas vias de acesso ao estádio. Um perímetro de segurança de trânsito contará com 35 barreiras fixas e móveis.

Os bloqueios serão feitos no Dique do Tororó, Campo da Pólvora, ladeira da Fonte das Pedras e ruas Hugo Baltazar da Silveira e Boulevard América. O estacionamento é proibido no perímetro.

Moradores poderão circular, mediante comprovante de residência, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Na ladeira da Fonte das Pedras e rua da Cova da Onça, o acesso de veículos dependerá do fluxo de pessoas.

Ambulantes

Pelo forte apelo do comércio informal em Salvador, uma negociação com a Ambev e a comissão dos Jogos Olímpicos Rio 2016 resultou na liberação de 200 ambulantes no entorno do estádio, além de oito baianas de acarajé.

"Eles poderão atuar dentro da zona de restrição, obedecendo a determinações", afirmou o coordenador administrativo de fiscalização dos jogos olímpicos pela Secretaria de Ordem Pública (Semop), Valmir Gama.

Os ambulantes estarão em duas áreas próximas ao Dique do Tororó e em frente ao Bompreço da Av. Joana Angélica. A portaria 107, do último dia 22, prevê a instalação dos equipamentos nos dias de jogos entre 8h e 22h. Cem fiscais irão atuar na região. As irregularidades serão punidas com multas, apreensão do equipamento e ou mercadorias e cassação da autorização.

