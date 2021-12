Esquema especial de transporte é montado para a Lavagem do Bonfim

Um esquema especial de transporte será montado nesta quinta-feira, 17, para atender os milhares de fieis que participam da Lavagem do Bonfim, na Cidade Baixa. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), todas as linhas de ônibus de Salvador vão operar com 100% da frota, o que representa 2.400 veículos.

Já as 20 linhas que atendem a região do evento vão realizar o transporte de passageiros até meia-noite. Outros 36 ônibus extras estarão disponíveis das 13h às 22h, no Largo do papagaio, para atender as pessoas na volta para casa. A Estação da Lapa também vai contar com seis veículos da frota reguladora, entre 16h e 23h.

Trânsito

O tráfego de veículo na região do Bonfim será interditado a partir das 6h de quinta. Por conta disto, as linhas que operam na região vão mudar o itinerário de acordo com as interdições.

Outra forma de chegar à região é pelos ascensores. Tanto o Elevador Lacerda quanto os planos inclinados vão funcionar em horários diferentes e com passagem gratuita. O Elevador Lacerda opera das 6h às 22h. O Plano Inclinado Liberdade/Calçada funciona de 7h às 21h; o Pilar, de 7h às 18h; e o Gonçalves, de 7h às 19h.

