Esquema especial de trânsito e transporte é realizado para concurso da Prefeitura neste domingo

Será realizado um esquema especial de trânsito e transporte durante o concurso público da Prefeitura de Salvador para vagas na administração municipal, que acontecerá neste domingo, 16.

As provas vão ser aplicadas nos turnos da manhã e tarde, a depender do cargo. No total, 99.145 pessoas concorrem às 368 vagas oferecidas em 17 cargos e 12 áreas de nível médio, técnico e superior.

Os principais corredores de tráfego terão atenção especial da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), com o objetivo de evitar situações que possam causar congestionamentos e atraso aos candidatos.

Os agentes da Transalvador atuarão em rondas nas ruas, atentos para agir imediatamente em casos de obstruções. Além disso, será feito um acompanhamento do trânsito em tempo real, por meio de câmeras de monitoramento.

O fechamento da via na região do Dique do Tororó, para o projeto Ruas de Lazer, acontecerá apenas às 8h15, após o fechamento dos portões nas unidades onde as provas serão aplicadas.

Para atender à demanda dos candidatos, serão reforçadas 30 linhas de ônibus que circulam nos principais corredores da capital baiana e todas as linhas estarão operando normalmente.

Concurso

O certame para a Prefeitura está dividido em três editais. O primeiro deles é para professor, com 150 vagas imediatas. O segundo para cargos de Guarda Civil Municipal, Agente de Trânsito, Agente de Fiscalização, Fiscal de Serviços Municipais e Agente de Salvamento Aquático (salva-vidas).

Já o terceiro edital é destinado à vaga para médico, assistente social, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro/arquiteto. Além de funções de psicólogo, gestor público, médico perito, médico do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho.

Do total, 64.795 se inscreveram para nível médio e técnico, e 34.350 para nível superior. Para os concorrentes à vaga de professor e de outros cargos de nível superior, o exame será realizado das 8h às 13h, com questões objetivas e discursivas.

Já para nível médio ou técnico, a prova com questões de múltipla escolha acontece em dois horários: 8h às 12h e 15h30 às 19h, dependendo do cargo escolhido. Os locais de provas podem ser consultados através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

