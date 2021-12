Esquadrilha faz show na Barra neste domingo

Em comemorações aos 70 anos da Base Aérea de Salvador (Basv), a Esquadrilha da Fumaça realizará apresentação no Farol da Barra neste domingo, 11. O show aéreo irá começar às 15 horas e deve ter uma hora de duração. Cada demonstração do grupo de fumaceiros conta com 24 sequências de manobras, 55 acrobacias e sete aviões.

Por ano são realizadas 100 demonstrações, totalizando pelo menos 3.300 shows aéreos desde a sua criação em 14 de maio de 1952. Já a Basv, desde a criação em 5 de novembro de 1942, tem a função de patrulhar e observar a costa, além de auxiliar em missões de busca e salvamento. Na época da fundação, a preocupação era os comboios que margeavam o litoral e sofriam ataques dos submarinos alemães na II Guerra Mundial.

adblock ativo