Esquadrilha da Fumaça encanta o público na Barra

O farol e a praia da Barra ficaram em segundo plano, neste domingo, 11, quando as atenções e olhares estavam voltados para o céu. Ao longo da orla, do morro do Cristo ou do alto dos prédios, milhares de pessoas assistiram a apresentação do Esquadrão de Demonstração Aérea (EAD), da Força Aérea Brasileira (FAB), mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça.

Durante 40 minutos, o grupo realizou cerca de 55 manobras, entre cruzamentos, loopings e diversos tipos de voltas, impressionando adultos e crianças que foram conferir o espetáculo. A cada voo rasante ou acrobacia mais ousada, os pilotos arrancavam gritos e aplausos da plateia.<GALERIA ID=17824/>

Encantada, Camile Vitória Araújo, de 7 anos, presenciou ao vivo o que até então só tinha assistido pela televisão. "É tudo lindo, mas o que eu mais gostei foram os desenhos que eles fazem com a fumaça", contou, enquanto apontava para uma forma de coração.

Apaixonado por avião, o que impressionou o pequeno Francisco Zancanaro, de 3 anos, foram as aeronaves. Ao todo, eram sete que faziam apresentações individuais e em grupos, voando a uma distância de 70 metros dos obstáculos e a uma velocidade de até 450 km/h.

"Eles andam de cabeça para baixo. Tem hora que parece que vão cair", disse, sem esconder o entusiasmo. Na impossibilidade de ver mais de perto o avião acrobata, Francisco se conformou com uma miniatura dele, dado pelo seu pai, o turismólogo Camilo Zancanaro.

A apresentação faz parte das comemorações pelos 70 anos da Base Aérea de Salvador. Antes do show, as aeronaves ficaram expostas à visitação durante todo o sábado, 10. Há um ano a Esquadrilha da Fumaça não vinha a Salvador. A última apresentação na capital baiana foi em outubro de 2011, também no céu da Barra.

Criado há 60 anos, o grupo conta atualmente com 11 pilotos e utiliza a aeronave T-27, fabricada no Brasil. Segundo informações da FAB, a Esquadrilha realiza cerca de 100 demonstrações todos os anos.

Trânsito - A expectativa para ver a Esquadrilha da Fumaça era tanta que o trânsito ficou totalmente congestionado na região da Barra e Ondina. Devido ao fluxo intenso, muitos espectadores não conseguiram chegar a tempo e tiveram que se contentar em assistir parte da apresentação de dentro do veículo.

