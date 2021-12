Esquadrão Águia faz apresentação em Salvador

Cerca de 1000 motociclistas participaram de um passeio de moto em comemoração aos 40 anos de fundação do Esquadrão Águia da Polícia Militar, na manhã deste domingo, 2, em Salvador.



Participaram do evento integrantes do Esquadrão, motociclistas de 65 moto clubes e moto grupos da Bahia, além de motociclistas independentes. Saindo do Batalhão às 9h da manhã, no Alto de Ondina, eles percorreram a região do Iguatemi, Avenida Paralela, Abaeté, Orla e Ondina, num trajeto de cerca de 40 quilômetros.

Fundado no dia 7 de setembro, o Esquadrão Águia é uma unidade especializada da Polícia Militar, responsável por realizar policiamento ostensivo e operações de trânsito, escolta e segurança de autoridades, carga de produtos perigosos e de grandes eventos.

