Esquadrão Águia da PM e motociclistas promovem motopasseio

O Esquadrão de Motociclistas Águia da Polícia Militar da Bahia realizou na manhã deste domingo, 14, o 4º Motopasseio com a participação de motociclistas independentes e profissionais que utilizam este veículo como meio de transporte.

O passeio reuniu 120 motos do Esquadrão de Motociclistas do Águia e ainda contou com cerca de mil motociclistas. O evento esportivo tem também um cunho social, já que, para ganhar a camisa, os participantes doaram duas latas de leite em pó. As doações serão entregues a três instituições de caridade de Salvador que ainda serão definidas.

A concentração dos motociclistas aconteceu a partir das 8h no Esquadrão Águia. Às 9h30, os participantes seguiram o itinerário passando pela avenida Anita Garibaldi, rua Bartolomeu de Gusmão, avenida Oceânica (sentido Rio Vermelho), avenida Otávio Mangabeira, avenida Orlando Gomes, avenida Paralela, alameda da Praia, rua Capitão Melo, rua José Tourinho Dantas, findando no Clube dos Advogados, na Praia do Flamengo.

No encerramento, houve música ao vivo, sorteio de brindes, almoço, competições e a tradicional confraternização entre os motociclistas do Esquadrão Águia e os participantes do evento.

Na quarta edição do evento, o major comandante do Esquadrão Águia, Ricardo Passos, reforçou o objetivo do Motopasseio. "Queremos proporcionar um dia de lazer para os motociclistas. Hoje, os amantes de duas rodas poderão exibir e passear com suas motocicletas com mais segurança. Temos também como prioridade o objetivo filantrópico. Estamos esperando receber mais de uma tonelada de leite para realizar as doações", disse.

O mar de motos formava cerca de 5km e chamou atenção por onde passou. Homens, mulheres e crianças fizeram parte do passeio que reuniu diversos estilos de motociclistas e motocicletas, desde os triciclos personalizados até as grandalhonas da Harley Davidson.

É o segundo ano que a empresária Marília Borges participa do passeio, mas, desta vez, ela não veio sozinha. "Ano passado vim sozinha e fiz amigos durante o passeio. Este ano trouxe minha filha e o maridão. Minha paixão por motos está contagiando a família", conta Marília, já ansiosa para o passeio do próximo ano.

O Motopasseio teve sua primeira edição em 2002, mas só voltou a acontecer 10 anos depois, quando o major Ricardo Passos assumiu o comando do Esquadrão Águia da Polícia Militar da Bahia. Assim, o evento segue sendo realizado todo mês de setembro desde 2012.

"Escolhemos o mês de setembro pois dia 7 comemoramos 42 anos de Esquadrão Águia e 39 anos do Moto Grupo da Bahia, o clube de motos mais antigo do estado", explicou o major.

O instrutor de motociclismo Osvaldo Meron, que dá aulas de técnicas defensivas de moto para os policiais e faz questão de participar todos os anos do evento, afirmou que "é muito importante ter um dia em que os motociclistas possam andar pelas ruas contando com uma unidade da Polícia Militar acompanhando", afirmou Meron.

