Esposa é suspeita de matar pedreiro a facadas

Para amigos e familiares do pedreiro Edvaldo Pires de Souza, 59 anos, o Di, o desfecho trágico do relacionamento entre ele e Jamile Souza de Almeida, 29, era uma questão tempo. Eles acusam a mulher de ter esfaqueado Di, na tarde desta sexta-feira, 12, durante uma briga, na na Rua General Labatut, em Periperi - no Largo do Parquinho.

O pedreiro morreu por volta das 15h40, no Hospital do Subúrbio (HS), minutos depois de chegar à unidade médica. Di tinha dois ferimentos na testa e no peito esquerdo.

Segundo Michele Souza, 29, o relacionamento entre o pai e a madrasta sempre foi muito conturbado, com agressões verbais e físicas. "Ninguém pode com essa mulher. Uma vez a polícia esteve lá, a pegou e levou para casa da família dela. Ele [Di] trocou o cadeado da casa dele, aí ela foi e arrombou", contou a filha.

"A gente já esperava isso, infelizmente. Me meti duas vezes na briga deles, dei conselhos e tudo. Uma vez ela deu nele de peixeira, mas infelizmente...", lamentou o operador Elmo Ribeiro, 48, sobrinho de Di.

Conforme registro da Polícia Civil, o pedreiro já havia sido conduzido algumas vezes à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi, por agredir algumas companheiras. Em 2013, Jamile havia dado queixa dele na unidade policial. Eles não eram casados, mas conviviam há nove anos.

Usuária de drogas

De acordo com uma sobrinha da vítima, que preferiu não se identificar, minutos depois de esfaquear Di e fugir, Jamile voltou à rua. Os vizinhos tentaram pegá-la, contudo, ela conseguiu fugir outra vez. Policiais da 18ª CIPM (Periperi) fizeram diligências no bairro para tentar localizar a suspeita, mas foi em vão.

A família do pedreiro afirmou que Jamile é uma pessoa extremamente violenta e de difícil convivência, além de ser usuária de drogas. "Ela é 'sacizeira'. Dentro da casa dele não tem mais nada. Ela vendeu tudo para comprar drogas", revelou um parente, sob anonimato. No imóvel, além do casal, morava também uma irmã de Di, com problemas mentais.

