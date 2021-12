Esposa de PM sofre sequestro relâmpago em Salvador

A esposa de um policial militar e dona de um estabelecimento comercial foi vítima de sequestro relâmpago, na manhã desta terça-feira, 4, e levada no próprio carro por dois suspeitos no bairro de Narandiba, em Salvador.

Conforme a Polícia Militar (PM), a 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Vila de Abrantes) foi informada de que houve um sequestro relâmpago no bairro de Narandiba. Em seguida, a companhia foi informada que um veículo Ford Fusion de cor preta, com as mesmas características do automóvel da vítima, passou em alta velocidade pelo pedágio do CIA e seguiu o desvio à direita, para o trevo de Jauá. Com a informação, guarnições da 59ª CIPM e do Batalhão de Polícia Rodoviária foram deslocadas e encontraram o veículo parado nas proximidades do Clube Candeias, na localidade conhecida como Areias.

A vítima informou aos policiais que os criminosos abandonaram o veículo com ela dentro e embarcaram em um automóvel Corsa de cor Prata e fugiram. A mulher ficou em poder dos indivíduos por duas horas e meia.

De acordo com a titular da 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes, Maria Danielle Monteiro, a vítima relatou que não sofreu nenhuma agressão por parte dos suspeitos. "Ela relatou que não foi agredida e nem machucada. Os dois homens entraram no carro e colocaram ela na mala do veículo", disse. A delegada preferiu não confirmar se a vítima ligou para o marido alegando que se tratava de uma informação pessoal.

Ainda segundo a delegada, o caso está sendo inicialmente investigado na 26ª DT, mas futuramente será repassado para delegacia da área onde ocorreu o crime.

