Esposa de líder do tráfico é presa com drogas na Federação

Foi presa em flagrante no bairro de Federação, durante a noite do ultimo domingo, 27, a esposa do traficante responsável pela execução de usuários de drogas em débito e membros de gangues rivais, Genilson Barbosa Cruz, o "UR".

Jeanne Silva Caetano foi detida com 350 porções de cocaína e quatro celulares, poucas horas após seu companheiro morrer em um confronto com a polícia, na região onde ele costumava agir, no Nordeste de Amaralina.

Jeanne e o material apreendido, foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

