Esposa de jogador do Bahia é atingida por bala perdida

A esposa do jogador Potita do Bahia foi alvo de bala perdida durante uma troca de tiros, após uma saidinha bancária as avessas, em Alphaville nesta quinta-feira, 6.

Um homem, que não teve a identidade divulgada, chegava à agência do Banco Santander para fazer um depósito, quando foi abordado por dois homens em uma moto. Os suspeitos pegaram o dinheiro, e se iniciou uma troca de tiros com os seguranças da instituição.

Uma das balas atingiu a perna da mulher que passava pelo local. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O atacante do Bahia chegou no local e foi com a esposa para o hospital, que não foi revelado.

