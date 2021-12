Esportes, jogos e um verão animado nas férias da criançada

Férias é tempo de alegria, descanso e muita brincadeira, mas sempre rola aquela preocupação dos pais em deixar os filhos irem para a rua ou saírem sozinhos, principalmente os mais novos. Foi pensando na diversão de vocês que A TARDINHA separou alguns lugares, com um monte de atividades para expulsar o tédio, conhecer gente, lugares diferentes e fazer coisas bacanas. São opções como acampamentos, atividades esportivas e cursos de programação para escolher e partir para a alegria.

Acampamento

Voltado a quem tem de 6 a 16 anos, o acampamento Mundo da Lua (MDL) dá direito a todos os serviços. Localizado na Estrada do Coco, são 80 mil m² dedicados à diversão segundo cada faixa etária. São oferecidas atividades esportivas, artísticas, tirolesa, aqua jump/water park, caiaques, campos de futebol, quadra de vôlei e muito mais, além da equipe de psicologia e enfermagem 24h.

Parceria

De 3 a 26 de janeiro, a Escola Cresça e Apareça, em parceria com a Academia Villa Forma, oferece atividades de férias nos turnos matutino, vespertino e integral. Crianças do berçário e de até dois anos participam das atividades na Cresça e Apareça, e as de 3 a 12 anos na Villa Forma e na escola. As atividades oferecidas são sucatoteca, passeios, musicalização, dança, muay thai, squash, culinária, teatro, natação, brincadeiras antigas, artes, oficinas, surf, ginástica rítmica, funcional kids e pilates kids.

Recreação

A Sport for Kids oferece o Programa de Férias para crianças de 4 a 12 anos, com atividades no Colégio Marista Patamares, aberto ao público. Haverá um monitor para cada 10 participantes. Na programação, atividades recreativas, aquáticas, esportivas e de entretenimento: futebol de sabão, parede de escalada, ponte flutuante, cama de gato, slackline e botes infláveis.

Plugado ou não

A Happy Code oferece cursos de programação e jogos, e nas férias também atividades desplugadas para divertir as crianças de 6 a 17 anos. Há unidades na Pituba e em Vilas do Atlântico com cursos de youtuber e Minecraft, oficina de drones, oficina de modelagem 3D e sala de games.

