Espetáculo inspirado no ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ marca Natal de shopping

Após divulgação da decoração do 'Castelo Ra-Tim-Bum' no Salvador Shopping, o centro de compras promoveu um evento que contou com a participação de cerca de 16 mil pessoas. Quem estava no local nesta quinta-feira, 8, se emocionou com um espetáculo cênico-musical, que teve a participação especial de Cássio Scapin, intérprete do protagonista Nino na série original.

O show gratuito reuniu famílias na Praça Central (Piso L1) do estabelecimento e provou que o tema tem lugar garantido na memória afetiva de todas as gerações. Crianças e adultos cantaram canções clássicas da trilha sonora da série, como “Banho é bom” e “Que som é esse?” e se encantaram ao tirar fotos com os personagens.

Depois de inaugurado, o cenário continuar aberto para visitação.

