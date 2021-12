Espetáculo 'Deus da Chuva e da Morte' ocorre neste fim de semana

Treze intérpretes do Teatro Sem Nome apresentam neste fim de semana o espetáculo 'Deus da Chuva e da Morte' no Barracão das Artes, localizado no bairro do Barbalho, em Salvador.

Inspirado nas obras de Jorge Mautner, a apresentação reúne música, canto, artes circenses, meta teatro onde aborda uma linguagem que valoriza a expressão física através dos sentimentos e sensações que o texto sugere buscando uma forte proximidade com os jovens de todas as épocas.

O valor da apresentação ficará à disposição do público.

adblock ativo