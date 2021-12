Espetáculo ao ar livre conta história do Natal

A primeira apresentação do espetáculo de Natal Floresta de Luz deixou o Campo Grande ainda mais belo na noite desta quinta-feira, 15. Idealizado pelos VJs Dexter e Caetano – conhecidos por manipular imagens em tempo real (vjing) para shows de grandes artistas –, o evento une tecnologia, dança e natureza para contar a história do Natal de forma inusitada.

“Este ano, procuramos explorar mais o espírito de Natal pela cidade. Esse espetáculo mistura a parte presencial com uma projeção mapeada nas árvores. As árvores falam e interagem com o público com a apresentação. É diferente”, afirma Isaac Edington, presidente da Saltur.

As coreografias apresentadas no musical – planejadas pela companhia de dança Kika Tocchetto – incluem dança contemporânea, moderna, sapateado, técnicas circenses e de teatro. No repertório, composições tradicionais do cancioneiro popular natalino e também de artistas do gênero pop, como a americana Lady Gaga.

Público

Repleta de crianças e famílias, a praça Dois de Julho foi transformada em um verdadeiro palco, e a população aprovou a iniciativa promovida pela prefeitura municipal de Salvador.

“Nunca vi o Campo Grande tão animado e bonito como está. É tudo muito lindo”, disse Ednalva Santos Nascimento, que trouxe o neto, Bernardo Calazans Ferreira, de 3 anos, para ver a decoração natalina do bairro pela primeira vez.

“O objetivo é trazer as pessoas para a rua, para que elas ocupem o espaço público. Queremos que as famílias aproveitem”, explicou o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

“Quando fazemos as coisas para a cidade, temos muito cuidado. O Natal é um período que desperta muito as emoções. Para nós, é gratificante ver a alegria das pessoas por estarem participando”, concluiu.

No sábado, 17, será a segunda e última chance de assistir ao espetáculo ao ar livre, às 18h30, na praça Dois de Julho. O evento é uma realização da prefeitura por meio da Saltur e da Diretoria de Iluminação da Secretaria de Ordem Pública (Semop).

