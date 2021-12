Espera para recadastramento biométrico no TRE chega a 7 horas nesta quinta

Os eleitores que foram ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para realizar o recadastramento biométrico enfrentam uma espera de 7h na tarde desta quinta-feira, 25. Segundo informações do órgão, a fila já ultrapassa o pátio do prédio e chega até a altura da Assembleia Legislativa. O atendimento no guichê leva aproximadamente 12 minutos.

Até o momento, 1.343.437 do total de 2.019.985 eleitores aptos a votar em Salvador realizaram o recadastramento, o que equivale a 66,51% deste público na capital baiana, segundo informações do TRE divulgadas nesta quinta.

Na Bahia, o percentual de biometrizados chega a 49,25%, visto que 5.275.986 dos 10.711.955 eleitores aptos realizaram o procedimento.

Já os municípios baianos que se encontram em processo de revisão possuem 4.488.115 eleitores estão aptos. Destes, 3.160.820 já fizeram o recadastramento biométrico, o que representa a 70,43%.

A situação dos municípios pode ser conferida no site do Tribunal Superior Eleitoral.

