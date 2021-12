Espera para realizar teste teórico do Detran chega a 4 meses

O auxiliar de operação Maurício de Campos planejou todo o tempo livre para obter sua primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH): conseguiu uma dispensa do trabalho pela manhã com o objetivo de assistir as aulas teóricas e se programou para realizar o teste de conhecimentos durante as férias.

Apesar de sua organização pessoal, Maurício foi informado na manhã desta sexta-feira, 10, que só poderá realizar o teste que precede as aulas práticas daqui a dois meses. Segundo ele - que comprou o laudo no posto do Detran localizado no SAC do Salvador Shopping -, este prazo foi dado pelo órgão por conta de equipamentos quebrados no local.

Situação pior é a enfrentada pelos futuros motoristas que compraram o laudo no posto do Shopping Bela Vista. Lá, o teste teórico só poderá ser aplicado no prazo mínimo de quatro meses, pelo mesmo motivo.

"Fui pego de surpresa na autoescola. Como vou sair de férias, fui liberado pelo chefe e estou adiantando as aulas teóricas no meu horário de trabalho, para fazer a prova em seguida. Há outras pessoas na minha sala que também foram avisadas pelo professor e estão insatisfeitas", reclama Maurício.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o Detran informou ao Portal A TARDE que a demora no prazo se deve ao fato de a sede do órgão não realizar mais estes testes e por conta do aumento da demanda de solicitantes. Atualmente, só é possível realizar o teste teórico no mesmo local onde o interessado comprou o laudo.

"A atual gestão do Detran já encontrou esta situação deficitária. O projeto de reativação destas instalações (na sede) já está sendo realizado e tem o prazo de 90 dias para a conclusão", explicou o órgão.

Entretanto, a assessoria não soube informar se, ao ter as instalações reativadas, a sede voltará a abrigar a aplicação dos testes. O órgão também não confirmou a informação sobre os equipamentos quebrados.

adblock ativo