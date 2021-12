Espera para embarque no ferry chega a 2h, afirma Agerba

Assim como no período da manhã, os motoristas que saem de Salvador com destino à Ilha de Itaparica, no Terminal de São Joaquim, por meio do sistema ferryboat, esperam até duas horas para embarcar no começo da noite desta quinta-feira, 7, primeiro dia de Carnaval em Salvador. Já os pedestres, segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), não encontram a mesma demora e alguns conseguem embarcar assim que chegam ao terminal.

Ainda de acordo com a Agerba, as embarcações Anna Nery, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Pinheiro operam sem nenhuma restrição e com fluxo de passageiros intenso. A travessia, segundo a Argerba, é realizada em sistema bate-volta. Ainda de acordo com o órgão, o sistema opera até as 23h00, mas, caso o fluxo de passageiros aumente à noite, o serviço pode ser prorrogado.

O movimento de passageiros também é intenso nas travessias Salvador-Mar Grande e Morro de São Paulo, nesta quinta. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), 13 embarcações operam na ligação entre a capital e Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, com horários de saída de 15 em 15 minutos. Já a linha de Morro de São Paulo opera com uma frota de nove catamarãs e lanchas rápidas com destino à Ilha de Tinharé. O sistema opera nesta quinta até as 20h.

