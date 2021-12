Espera no ferryboat é de 1h para pedestres e 2h para motoristas

Os motoristas que utilizam o ferryboat neste domingo, 30, enfrentam cerca de 2 horas para embarcar no Terminal de São Joaquim, na Calçada, com destino à Ilha de Itaparica. Já os pedestres aguardam cerca de uma hora, segundo informações da Internacional Travessias, que administra o sistema.

Estão em operação os ferries Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Dorival Caymmi, Maria

Bethânia, Pinheiro e Anna Nery, que operam no esquema de bate-volta.

Já a travessia Salvador-Mar Grande tem embarque imediato neste domingo, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). Estão em tráfego 10 embarcações, que operam com saídas do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, a cada 15 minutos.

“Em relação a ontem (29), o fluxo de passageiros é menor, mas a expectativa da Astramab é de que o movimento de embarque seja bom durante todo o dia. Isto acontecendo, os horários de saída permanecerão sendo a cada 15 minutos”, ressalta a empresa.

O último horário saindo de Salvador neste domingo será às 18h. De Mar Grande, a última embarcação sairá às 18h30.

Foto: Divulgação/ATarde

