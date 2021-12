Espera na fila do ferryboat ultrapassa 2h horas nesta sexta

As longas filas do sistema ferryboat voltaram a ser registradas nesta sexta-feira, 8, segundo dia de Carnaval em Salvador. Segundo Informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), órgão que administra a travessia entre a capital baiana e a Ilha de Itaparica, a espera para o embarque dura mais de duas horas tanto para pedestres, quanto para veículos.

O sistema marítimo opera com cinco embarcações, são elas a Anna Nery, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Pinheiro, todas, segundo o órgão, sem nenhuma restrição. A travessia entre o Terminal de São Joaquim e Bom Despacho opera até as 23h, mas, caso o fluxo de passageiros aumente à noite, o serviço pode ser prorrogado.

O embarque nas lanchas da travessia marítima Salvador - Mar Grande também registra movimento intenso, com muitos passageiros seguindo para a Ilha de Itaparica nesta sexta.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), treze embarcações estão em tráfego. As saídas são feitas de 15 em 15 minutos. A previsão é que o fluxo de passageiros continue intenso durante todo o dia. O último horário está previsto para às 20h, podendo ser prorrogado de acordo com a demanda, afirma a Astramab.

