Especialização em Segurança dos Alimentos está com inscrições abertas em Salvador

Estão abertas as inscrições para a especialização em Segurança dos Alimentos em Serviços de Alimentação do Centro Universitário Dom Pedro II (Grupo Unidom). O público alvo será os nutricionistas, engenheiros de alimentos, gastrônomos e gestores de A&B portadores de diploma de graduação.

Coordenado pela nutricionista Diva Rocha Lima, o curso terá início nos dias 6 e 7 de abril. As aulas acontecerão uma vez por mês, aos sábados e domingos, das 8h às 18h, no Fiesta Convention Center, no Hotel Fiesta, localizado no bairro da Pituba, em Salvador. A carga horária é de 360 horas.

O curso é dividido em três módulos: 1) Qualidade Intrínseca e Perigos em Alimentos; 2) Segurança dos Alimentos e 3) Gestão da Segurança dos Alimentos. Para conferir as disciplinas contidas em cada um deles e outras informações sobre o curso, basta acessar o site ou enviar um e-mail para contato@divarochalima.com.br. Outra opção é enviar uma mensagem de whatsapp para (71) 98128-7776.

adblock ativo