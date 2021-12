Especialistas cobram rigor e atualização da lei

Especialistas em trânsito ouvidos por A TARDE acreditam que a criminalização do uso do celular ao volante não será uma medida efetiva. Eles defendem que é preciso atualizar o CTB e aumentar a fiscalização.

Segundo Marcelo Araújo, presidente da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Paraná (OAB-PR), lembra que o CTB entrou em vigor em 1998, quando o celular era utilizado basicamente para fazer ligações.

Atualmente, ganhou diversas outras funções e, por isso, ele defende uma atualização da lei que dê conta das mudanças. Marcelo ressalta que desde que a Ufir (Unidade Fiscal de Referência) foi extinta (2000), os valores das multas estão congelados.

"É preciso, primeiro, ajustar o artigo 258 do código para depois avaliar os valores", afirma, destacando que, caso seja feita uma correção monetária, os preços das multas aumentariam em pelo menos 100%.

A engenheira de tráfego Cristina Aragón acredita que a própria legislação já é rigorosa, mas precisa ser cumprida, com uma fiscalização atuante.

"A lei já é rigorosa, mas é preciso fazer com que ela seja aplicada, e não ficar colocando a culpa no código", diz, citando a redução no número de notificações na capital pelo uso de celular.

Ela critica o fato de o Brasil não ter um programa de fiscalização no trânsito e pontua que é preciso apostar em educação para mudar este quadro de uso "indiscriminado" do celular.

