Especialistas alertam para riscos de desafio

O desafio 'quebra-crânio', que ganhou espaço na internet após o youtuber Robson Calabianqui, o Fuinha, com mais de dois milhões de seguidores, derrubar a mãe com uma rasteira, preocupa neurologistas. De acordo com especialistas, a prática pode resultar em fraturas e até morte. No final de 2019, uma adolescente de 16 anos morreu enquanto brincava com as colegas.

Também chamado de 'desafio da rasteira', a prática consiste em três pessoas, uma do lado da outra, pularem ao mesmo tempo. As que estão na lateral dão uma rasteira na posicionada no meio do grupo, causando a queda.

Na última terça-feira, a Sociedade Brasileira de Neurologia (SBN) emitiu nota alertando para os riscos. No documento, a SBN ressalta que a queda "pode provocar lesões irreversíveis ao crânio e encéfalo (traumatismo cranioencefálico – TCE), além de danos à coluna vertebral. Como resultado, a vítima pode ter seu desempenho cognitivo afetado, fraturar diversas vértebras, ter prejuízo aos movimentos do corpo e, em casos mais graves, ir a óbito".

O presidente da Sociedade Baiana de Neurologia, Philip George, alerta que, caso não leve a óbito, a prática pode causar a perda dos movimentos do corpo. "Além do TCE, pode haver uma lesão cerebral, formação de hematoma que pode ser irreversível. Eventualmente, pode causar paralisia, sequelas cognitivas e motoras. Os traumas na coluna cervical podem estar associados à tetraplegia", explicou.

Alerta

O profissional alerta para o fator clínico chamado intervalo lúcido, isto é, a pessoa bate a cabeça, tem uma perda de consciência temporária e só algum tempo depois as consequências aparecem.

Já o neurologista Antônio Andrade ressaltou que lesões na parte posterior da cabeça podem afetar a estrutura do cerebelo – responsável por reger o equilíbrio, a marcha (o caminhar) e o tônus muscular – além da parte occipital (ligada à visão). "Num impacto deste, o cérebro é projetado dentro da caixa craniana para frente, podendo sofrer um edema cerebral ocasionando lesões nos dois lóbulos temporais ligados ao comportamento humano, além de prejudicar muitas funções cerebrais", disse.

De acordo com Terezinha Neder, uma das diretoras do sindicato dos estabelecimentos de ensino do estado (Sinepe), as escolas têm se mobilizado. "As escolas tomaram ações rápidas junto às famílias. As instituições fazem um trabalho de humanização, respeito e cuidado com o outro para evitar essas situações", disse.

Atentos ao assunto, alunos do Colégio Antônio Vieira tomaram a iniciativa de fazer um vídeo alertando para o risco do desafio. A ideia foi aprovada pelos colegas. "Quem ama não faz isso com o outro. A pessoa pode não ter a noção que aquela brincadeira pode machucar, então, com esse vídeo fica mais fácil saber os riscos", explicou a aluna Sophia Fahel, 13 anos.

Para Alice Machado, "quando um sermão vem de um adulto é mais difícil de entender, mas quando é outro jovem falando ele vê que as pessoas da idade dele estão reprovando aquilo".

Ana Paula Marques, diretora da instituição, ressalta a parceria que deve haver entre família e escola. "Informações boas e ruins viralizam com muita facilidade na internet. Por isso, família e escola devem acompanhar esses jovens e sinalizar que nem tudo que está na rede é positivo. Os pais, muitas vezes na intenção de mostrar aos filhos o que acontece, acabam viralizando ainda mais essas imagens. Às vezes não adianta só mostrar e falar para ter cuidado. É preciso um diálogo sobre valores e cuidado com o outro", disse.

*Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

