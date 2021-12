Especialista em marketing faz palestra gratuita em Salvador

O presidente do Instituto Brasileiro de Marketing e Vendas (IBMV), Daniel Godri, fará palestra sobre motivação, nesta quinta-feira, 24, na Sala 3 de Cinema Shopping Paralela. O encontro é promovido pela Unime, das das 9h às 11h30, e reúne gestores das áreas de Recursos Humanos, formadores de opinião e empresários de diversas empresas privadas e públicas.

O objetivo é trocar experiências e discutir o tema "liderança inspiradora". Godri vai falar de criatividade, inovação, liderança e trabalho em equipe. As inscrições são gratuitas, mas com vagas limitadas, no site www.programaaprimorar.com.br.



A iniciativa integra o Programa Aprimorar, ação das instituições de ensino superior do grupo Kroton Educacional, criada para facilitar o acesso à educação e qualificação profissional. Intenção é estimular o intercâmbio de conhecimento entre essas três importantes esferas da sociedade: a academia, o setor privado e público,.

"A comunicação entre faculdade e empresa é muito importante para o crescimento da região e o Aprimorar é um ótimo canal para conseguirmos estreitar este relacionamento", afirma a diretora da UNIME Lauro de Freitas, Márcia Nóbrega.

