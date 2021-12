Especialista defende auditoria e redesenho

Para analisar o pleito dos concessionários, segundo o professor de Economia dos Transportes da Ufba Ihering Alcoforado, é necessária auditoria externa por uma empresa especializada com o objetivo de evidenciar a natureza do desequilíbrio econômico-financeiro.

Ele critica o modelo escolhido pela prefeitura com base no maior valor oferecido pelas empresas. “A prefeitura, ao optar pela outorga onerosa, privilegia reforçar seu caixa, em detrimento de outros critérios, como qualidade do serviço e valor da tarifa. Com o contrato vigente, subtrai-se o valor da outorga do fluxo de caixa das concessionárias e adiciona-se esse valor ao fluxo de caixa da prefeitura”.

O problema, acrescenta ele, é que, para assegurar a taxa de retorno do concessionário, resta reduzir a qualidade do serviço ou aumentar o valor da tarifa.

