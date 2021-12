Especial Outubro Rosa: Conheça a história de Mônica, a despachante de voo que venceu o câncer de mama

O mês de Outubro é dedicado à luta para prevenção do câncer de mama e diante da importância desta causa, o portal A Tarde foi conferir de perto um pouco da história de Mônica ​Franceschini, a despachante de voo da linha aérea Azul, que antes do embarque das aeronaves, compartilha com os passageiros a sua história de superação.

O fato de não apresentar um histórico familiar para a doença e ter um estilo de vida saudável, não foi o suficiente para que a despachante de voo fosse atingida pelo câncer. Em 2013, depois de realizar o autoexame, Mônica Franceschini desconfiou que estava com o câncer de mama.

Após a realização de exames, o diagnóstico indicou positivo. Mas isso não foi o suficiente para que ela perdesse as esperanças. Durante três meses de tratamento, sintomas como náuseas, mal estar, perda de peso e da mama direita marcaram o processo da vitoriosa que carrega consigo uma enorme força de vontade e alegria de viver.

Além da ação, Mônica ​Franceschini realiza palestra sobre a importância do autoexame para o tratamento

Além dessa ação, a Tripulante Vitoriosa, como é chamada pela Companhia, realiza palestras sobre a prevenção do câncer de mama pela empresa e a experiência de poder compartilhar a sua história com outras mulheres contribui para que, casos que sejam descobertos, possam ser tratados e curados precocemente.

Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que o câncer de mama é mais comum em mulheres com mais de 35 anos e a estimativa para descoberta de novos casos este ano é de 59.700. O autoexame é muito importante para que a doença seja detectada e tratada e quando descoberto precocemente, aumentam as chances de cura em 95%.

Confira abaixo como fazer o autoexame:

“Em Outubro, a Azul é Rosa”

A campanha de prevenção e tratamento do câncer de mama é uma iniciativa da linha aérea Azul. As 'Vitoriosas da Azul', como são chamadas as profissionais da Companhia, realizam ações de conscientização para os clientes da linha aérea a fim de alertar e informar os passageiros sobre a doença.

As ações irão envolver mais de 2 milhões de Clientes, 12 mil Tripulantes e irão apoiar diretamente no tratamento de 60 mulheres que tratam o câncer de mama.

