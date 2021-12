Especial de A TARDE é finalista de prêmio nacional

O caderno em comemoração ao 20 de Novembro de 2012, do Grupo A TARDE, é finalista do prêmio Nacional Jornalista Abdias Nascimento deste ano, na categoria mídia impressa. O especial, que teve como tema Os homens que chamam os deuses pra terra, é o único na Bahia que chega na final da premiação, que completa 3 anos em 2013.

Este é o segundo ano consecutivo que o especial dedicado ao Dia da Consciência Negra de A TARDE, que completou 10 anos em 2012, é finalista do Abdias Nascimento. No ano passado, o caderno Epo Pupa foi destaque, ficando entre os três melhores na categoria mídia impressa.

<ARQUIVO ID=1292600/>

Concorrem com A TARDE este ano os especiais do Diário do Pará (PA), com o tema Educação Quilombola, do jornalista Ismael Machado; e do Correio Braziliense (DF), com a temática Abolição,125 anos. O trabalho é assinado pelos jornalistas Renata Mariz, Ivan Lunes e Grasielle Castro.

O caderno baiano Os homens que chamam os deuses pra terra, sob a coordenação da jornalista Cleidiana Ramos, foi desenvolvido pelos jornalistas Meire Oliveira, Juracy dos Anjos, Camilla França, Maíra Azevedo e Ivana Dorali. As imagens foram assinadas pela repórter-fotográfica Margarida Neide. O projeto gráfico e diagramação ficou a cargo da designer Ludmila Cunha. Já o tratamento de imagem foi realizado por Valnei Marcelo.

Os vencedores do prêmio - realizado pela Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial (Cojira-Rio), do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro - serão conhecidos no dia 11 de novembro, no Teatro Oi Casa Grande, no Rio.

