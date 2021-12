Especial A TARDE 100 anos - Um século de inovações

No próximo dia 15 de outubro, A TARDE comemora 100 anos de existência. O presente para o público chega antes. É a exposição multimídia Um Século de Inovações - Ver, Ouvir e Tocar, no Salvador Shopping, com entrada franca. Seis toneladas de equipamentos e o que há de melhor em tecnologia contam a história do diário mais importante da Bahia, fundado por Ernesto Simões Filho. O livro Um Século de Mudanças será lançado em outubro.

adblock ativo