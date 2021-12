Especial A TARDE 100 anos - Registro da história

Nos últimos 100 anos, A TARDE registrou cotidianamente fatos históricos, políticos e culturais relevantes da Bahia, do Brasil e do mundo e que agora são revisitados nesta série de quatro edições divididas em períodos de 25 anos. Para a produção deste primeiro número - que abrange os anos de 1912, quando da fundação do jornal por Simões Filho, a 1937 -, foram consultadas cerca de nove mil edições que registraram fatos - muitos dos quais interferiram no destino da humanidade.

Nas páginas do quase centenário A TARDE, agora preservadas pela digitalização eletrônica, estão expressos diferentes valores, opiniões e interesses que mobilizaram a Bahia ao longo dos séculos 20 e 21, compartilhados por distintos setores sociais. Escritas no calor da hora, suas páginas, amareladas pelo passar do tempo, trazem de volta à vida os debates, desejos, anseios e medos que moveram aqueles que nos antecederam.

Para a seleção dos fatos abordados priorizou-se o registro de acontecimentos por sua abrangência social e histórica com efeitos locais, a exemplo da gripe espanhola na Bahia, a Primeira Guerra Mundial, movimentos regionais, como o que ficou conhecido como "Quebra-Bondes", a derrubada da Igreja da Sé, os ventos modernizantes do Estado Novo, a evolução da mentalidade em matérias de comportamento, e o simbólico de uma época (os medos, a loucura, a relação com a morte, etc.), que compõem um rico painel histórico-antropológico, construído a partir da aguçada observação de repórteres e fotógrafos sobre o cotidiano.

A preocupação com a memória já se manifesta na primeira edição de A TARDE, em 12 de outubro de 1912, com o artigo do historiador Theodoro Sampaio sobre a demolição da Igreja da Ajuda. O estudioso depõe, com respeito, sobre o humilde templo de teto de palha e chão batido e paredes de taipa.

