Especial A TARDE 100 anos - O tempo da incerteza

Em nenhum período da trajetória humana havia-se registrado um conflito das proporções da Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939 e encerrada em 1945, com o lançamento de duas bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O cenário devastador deixado pelo conflito, que fez 50 milhões de mortos e muita destruição, contribuiu para dividir o mundo em dois blocos ideologicamente opostos e inaugurar uma era de incertezas globais, permeadas por um temor maior: a ameaça de um conflito nuclear de consequências imprevisíveis. Neste segundo de quatro números, que revisitam os grandes fatos da forma como foram noticiados em A TARDE, têm destaque a redemocratização do Brasil em 1946; as construções atribuladas da Fonte Nova e da Novacap; a chegada da Bossa Nova; e a constatação de que, apesar da descoberta de petróleo em Lobato, Salvador - a primeira capital -, nos anos 50, havia perdido parte da sua importância econômica no cenário nacional.

