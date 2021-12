Espanhol recebe três propostas para retomada do atendimento

A Real Sociedade Espanhola de Beneficência, que administra o Hospital Espanhol, informou já ter recebido três propostas para retomar as atividades da unidade hospitalar. Por meio de nota, enviada nesta quarta-feira, 26, disse ainda que espera outras duas propostas ainda neste mês de novembro.

Ainda segundo a nota, as propostas já recebidas encontram-se lacradas, aguardando o recebimento das demais, para abertura em conjunto de todas as propostas, que serão analisadas, para pronunciamento posterior da Real Sociedade Espanhola de Beneficência.

Na semana passada, o diretor médico do hospital, Fábio Vilas Boas, havia adiantado que o Espanhol reabriria em janeiro ou fevereiro de 2015. Após a escolha da nova administração, será dado início ao processo de transferência de gestão, que segundo o diretor, deve durar em torno de 60 dias.

Crise

A crise financeira na unidade se agravou em 2013, quando uma série de interrupções no atendimento e paralisações dos funcionários chamou atenção para a situação.

Para sanar o problema, o hospital conseguiu um empréstimo de R$ 105 milhões com a Caixa Econômica Federal e a Desenbahia, vinculado ao governo do Estado. Em contrapartida, o banco e o governo exigiram a profissionalização da gestão do hospital.

Com isso, a administração foi assumida por um conselho composto por membros do governo do Estado, comunidade espanhola e a Fundação José Silveira. Após quase um ano, a fundação resolveu sair da parceria, o que culminou, em setembro deste ano, com o encerramento das atividades no Hospital Espanhol.

adblock ativo