Espanhol recebe ajuda do estado e cobra dívida da prefeitura

Como contrapartida de um empréstimo milionário destinado a melhorar a situação de crise, o Hospital Espanhol concordou em modificar seu estatuto e incluir no conselho da instituição dois representantes externos à Real Sociedade Espanhola de Beneficiência, sendo um da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) e outro do Planserv.

Esta inclusão é o resultado do acordo com a Sesab, que vai aumentar a participação dentro do hospital e ampliar o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A mudança já foi aprovada e aguarda a indicação dos profissionais que farão parte do conselho. Isto não impede, no entanto, que a instituição faça convênios com outros planos de saúde.

De acordo com a assessoria de imprensa da Sesab, uma nova linha de crédito está sendo trabalhada com a Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia). Ela deve obedecer a uma garantia que, neste caso, são os contratos com os órgãos públicos.

O presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed-BA), Francisco Magalhães, afirmou que uma parte do empréstimo, na ordem de R$ 57 milhões, já teria sido liberada. O total do financiamento estaria entre R$ 120 e R$ 160 milhões.

Dívida da prefeitura - Apesar do acordo com o estado, Francisco afirma que ainda há uma dívida da prefeitura com o hospital no valor de R$ 2 milhões. "O hospital Espanhol atendia a 129 pacientes que faziam hemodiálise, por meio de um pacto com o município. Mas ele não possuía dinheiro para os procedimentos, alimentação dos pacientes e medicamentos. Quando cobraram a dívida da prefeitura, ela informou que não pagaria porque o hospital não apresentou a certidão que comprova o recolhimento dos impostos. Mas a instituição está em dia", ressaltou o presidente do Sindimed.

Em resposta à declaração, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a dívida é de R$ 900 mil, relativa à contratação de serviços e procedimentos de média e alta complexidade. Como não há um hospital municipal e os postos de saúde não possuem equipamentos específicos para determinados exames, como tomografias, a prefeitura contrata serviços terceirizados para atender os pacientes do SUS.

Entretanto, a SMS informa que ainda não há previsão de quitação da dívida, visto que os pagamentos de serviços realizados em 2012 foram bloqueados por um decreto do prefeito ACM Neto no início deste ano, até que a gestão revise os débitos e programe o calendário de pagamentos.

Demanda de pacientes - Desde o dia 18 de abril, o serviço de emergência do Hospital Espanhol parou as atividades. Já o atendimento a pacientes do SUS e usuários do Planserv funcionava com capacidade reduzida, pelo menos até a semana passada, de acordo com informações da própria instituição.

Por conta disto, os pacientes - geralmente moradores da Barra, Ondina e adjacências - passaram a buscar atendimento no Hospital Português, por estar localizado na região. "A população de idosos na região é muito grande, então eles preferem ser atendidos por lá mesmo. Com esta situação, todos foram para o Português. Os colegas que trabalham lá disseram que, se continuasse assim, iam pedir demissão. A demanda de pacientes triplicou", enfatiza Francisco Magalhães.

O Hospital Português confirmou o aumento do número de pacientes, mas ainda não divulgou os números relativos à demanda de atendimento nos últimos dois meses.

adblock ativo