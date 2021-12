Espanhol pede suspensão de dívida para reabrir hospital

Promotores de Justiça do Ministério Público da Bahia (MP-BA) mediaram reunião com representantes da Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Nordeste (BNB), Agência de Fomento da Bahia (Desenbahia) e das secretarias de Saúde do Estado e do Município, que solicitaram um prazo de 30 dias para avaliar as propostas feitas pela Real Sociedade Espanhola de Beneficência (RSEB).

O objetivo do encontro, realizado na tarde desta quarta-feira, 10, na sede do MP-BA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB) foi evitar o encerramento total dos atendimentos no Hospital Espanhol, na Barra.

Ainda há quatro pacientes internados. Outros 98 fazem tratamento de hemodiálise na unidade e 248 recebem acompanhamento pós-transplante renal.

Segundo o vice-presidente do hospital, Raymundo Martinez, a dívida da RSEB é de R$ 200 milhões, levando-se em consideração o débito com os bancos (R$ 150 milhões) e os atrasos salariais com médicos e demais funcionários (em torno de R$ 50 milhões).

Martinez confirma que há quatro folhas de pagamento atrasadas, dos meses de maio, junho, julho e agosto.

O conselho administrativo da RSEB propôs que a Prefeitura de Salvador pague a dívida de R$ 1 milhão (leia resposta do município abaixo); que a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) pague R$ 1,3 milhão, referente aos serviços prestados em agosto; que o Planserv antecipe o pagamento dos serviços prestados e que os bancos e a Desenbahia suspendam por quatro meses as cobranças.

As medidas, segundo o presidente do hospital, Demétrio Moreira, vão viabilizar o pagamento dos salários de julho, no valor de R$ 2,5 milhões e a primeira parcela dos honorários médicos vencidos, no valor de R$ 400 mil.

Sem o pagamento, Moreira afirma que a hemodiálise pode ser interrompida a qualquer momento.

Se o encerramento das atividades ocorrer, os pacientes correm risco de morte, já que segundo o presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), Francisco Magalhães, o Estado e o Município não têm como absorvê-los.

"Acho que o estado deve assumir a administração do hospital e mantê-lo em funcionamento, enquanto o MP deve investigar os desvios públicos que ocorreram lá", disse Magalhães.

Empréstimo

Segundo Raymundo Martinez, os altos empréstimos teriam motivado o início da crise. "Foram muitos empréstimos, os juros viraram uma bola de neve", afirma.

Para tentar superar a crise, em novembro de 2012, o Espanhol apresentou projeto de reestruturação financeira à CEF e ficou acordado que a unidade receberia R$ 110,6 milhões de empréstimo.

A primeira parcela, liberada pela Desenbahia, no valor de R$ 32,6 milhões, foi depositada em maio de 2013. Em agosto, a administração recebeu a segunda, R$ 53 milhões. A última, de R$ 25 milhões não foi creditada.

A presidência do Espanhol alega que houve má gestão tanto da Fundação José Silveira (FJS) como dos representantes do Estado -, que passaram a integrar o conselho administrativo após o acordo com a CEF.

O assessor institucional da FJS, Carlos Dumet, esclarece que a entidade apenas prestou cooperação técnica gratuita por 11 meses.

