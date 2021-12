Espanhol deve reabrir no início de 2015, diz diretor médico

Fechado desde setembro, o Hospital Espanhol, na Barra, poderá reabrir em janeiro ou fevereiro de 2015. A informação foi confirmada pelo diretor médico da unidade saúde, Fábio Vilas Boas.

Serão avaliadas propostas de quatro empresas - três nacionais e uma estrangeira de origem espanhola -, que pretendem administrar o hospital. A análise deve ocorrer no prazo de até 60 dias.

Quanto à estrutura do hospital, o presidente da Real Sociedade Espanhola de Beneficência, atual administradora da unidade, Demétrio Garcia, já havia afirmado no início deste mês ao A TARDE que a manutenção física está mantida e a unidade está pronta para retomar o funcionamento.

Crise

A crise financeira na unidade se agravou em 2013, quando uma série de interrupções no atendimento e paralisações dos funcionários chamou atenção para a situação.

Para sanar o problema, o hospital conseguiu um empréstimo de R$ 105 milhões com a Caixa Econômica Federal e a Desenbahia, vinculado ao governo do Estado. Em contrapartida, o banco e o governo exigiram a profissionalização da gestão do hospital.

Com isso, a administração foi assumida por um conselho composto por membros do governo do Estado, comunidade espanhola e a Fundação José Silveira. Após quase um ano, a fundação resolveu sair da parceria, o que culminou, em setembro deste ano, com o encerramento das atividades no Hospital Espanhol.

