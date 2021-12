Espaços na orla são usados para praticar exercícios físicos

"Você, que está passando, ainda dá tempo de participar da nossa primeira aula!", chamava, pelo microfone, a professora de ginástica Ana Teresa. A ideia era convidar as pessoas que passavam pelo Jardim de Alah, orla da capital, na manhã de sexta-feira, a aderir às séries de exercícios ensinados por ela.

A iniciativa faz parte do projeto Sudesb no Verão de Salvador, realizada há três anos pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, que promove atividades de ginástica e dança, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. As aulas, abertas ao público, acontecem pela manhã, das 6h30 às 8h30, e no fim da tarde, das 17h30 às 19h30.

O projeto teve início em dezembro e estende-se até o dia 6 de fevereiro. O objetivo da ação é estimular a prática de atividades físicas e, até o fim do projeto, pretende atingir 10 mil pessoas.

Ao todo, participam 26 professores de educação física, que se revezam para orientar todos os praticantes. Por dia, o projeto recebe uma média de 30 a 40 pessoas, a maioria da terceira idade.

"As aulas misturam alongamento, aeróbica e ginástica localizada. Também tem a aula de ritmos, que bota o pessoal para dançar e é bem divertida", conta a professora de educação física Érica Hermida.

Decidido a mudar de hábitos, o empresário Amílcar Neto, 50, resolveu aproveitar o verão para se exercitar. Ele conta que a mãe passa por problemas sérios de saúde, em decorrência do sedentarismo e do tabagismo, e que a iniciativa dele tem também o objetivo de incentivar a família a levar uma vida mais saudável. "Com o passar dos anos, me tornei sedentário, mas resolvi mudar e, assim, fazer a diferença também para a minha família", ele explica.

Quem há muito tempo aprendeu essa lição foi a professora Jacira Vieira. Aos 60 anos, ela tem físico e saúde de causar inveja a muita gente jovem. Para isso, costuma acordar cedo e caminhar pela orla da cidade todos os dias. "Sempre fiz atividade física e participo de todos esses eventos de ginástica. Nesse projeto da Sudesb eu estou desde o início. Já sou garota- -propaganda!", brinca.

Areia - Assim como Amílcar e Jacira, diversas pessoas aproveitam o verão para começar ou intensificar a prática de exercícios. Para quem está decidido a obter bons resultados, e não tem medo de suar a camisa, uma boa opção são as atividades na areia.

Há 14 anos, o sargento aposentado da PM José Antônio Sena, professor de educação física, treina alunos na Praia de Armação. O treino é na areia, onde cones, arcos e materiais ficam organizados em um circuito. "Cada dia eu faço de um jeito, não gosto de repetir. Assim, ninguém enjoa e dá para trabalhar o corpo todo", diz.

Os exercícios ajudam a desenvolver a resistência, força e coordenação motora. Segundo Sena, em apenas uma semana já é possível notar a diferença na disposição e na qualidade do sono.

Cada aluno recebe acompanhamento personalizado, de acordo com os objetivos. "A gente fica ao lado, acompanhando, estimulando, fazendo com que o aluno se sinta importante e motivado. É isso que dá o gás para a pessoa malhar", ensina.

Segundo Sena, as pessoas o procuram pelos mais variados motivos: perda de peso, condicionamento físico, melhoria da qualidade de vida, problemas de saúde. Ele conta que treina desde atletas em busca de melhor desempenho a aposentados que precisam tratar a hipertensão.

"Tenho aluno de 16 a 65 anos. Se alguém tem dificuldade com determinado exercício, orientamos ou adaptamos para que tudo seja feito dentro das possibilidades de cada um", diz.

Casal - Quem atesta os benefícios da atividade é a administradora Luciana Moscoso, de 41 anos, que treina junto com o marido. "Até o nosso relacionamento melhorou depois que a gente começou a malhar junto", ela revela.

Luciana explica que sempre fez exercícios, mas que passou a treinar na areia há três anos, para melhorar o condicionamento e a qualidade de vida. Hoje, ele não sofre mais com torcicolo e diz se sente "realizada".

"Tem gente que pensa que treinar na areia pode causar lesões, mas a verdade é que não há nada melhor para as articulações e para a saúde", garante o médico cardiologista José Araújo, 47, também há três anos com Sena.

Ele conta que descobriu o treinamento durante corridas pela orla e, desde então, comparece cerca de quatro vezes por semana, sempre antes do trabalho. "É também um prazer malhar aqui, de frente para o mar. Você trabalha o corpo e relaxa a mente", destaca o médico.

Sena trabalha de segunda a sexta-feira na Praia da Terceira Ponte, sempre das 5h30 às 11h da manhã. Os treinos duram uma hora e o valor das aulas pode ser negociado em pacotes, de acordo com a quantidade de meses que o aluno pretende malhar. Os especialistas advertem: no verão, é importante se hidratar durante o treino e sempre utilizar protetor solar.

