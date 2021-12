Espaços de exibição ficam lotados em hora de jogo

Shopping centers da capital voltaram a fechar as portas 30 minutos antes do jogo Brasil x México, nesta terça-feira, 17, para que funcionários e clientes acompanhassem a partida. No Iguatemi, cerca de 200 pessoas se reuniram na praça de alimentação do 3º piso.

Lojistas se organizaram em caravanas e providenciaram bebidas, fantasias e petiscos. "É uma pena que, depois, tenhamos que voltar ao trabalho. Bate certo desânimo, mas não tem jeito", disse a vendedora Estela Carvalho, 27.



Na mesa ao lado, os amigos Adelmo Macêdo, 33, e Rudney Souza, 27, torciam fantasiados, unidos a outras seis pessoas. Eles deixaram a fábrica de cadeados, localizada em Pirajá, após o expediente, e optaram por assistir ao jogo no centro comercial. "Aqui, há calor humano e vibração", disse o deficiente auditivo Rudney, por meio da escrita.



No Paralela, funcionários e clientes contaram com um vídeo wall (telão formado por vários monitores em LED), na praça de alimentação.

No Salvador Shopping, uma tenda decorada, montada no estacionamento externo do piso L1, abrigava os funcionários, que assistiram à disputa em quatro telões.

O comércio voltou a funcionar normalmente, nesses empreendimentos, 30 minutos após a partida e se estendeu até as 22h.

Portas fechadas

No centro da cidade, o atendimento começou a ser encerrado às 14h e não foi retomado após o jogo. Na avenida J. J. Seabra (Baixa dos Sapateiros), todas as lojas fecharam as portas.

Os pontos de ônibus da região ficaram lotados por volta das 15h. Ansiosa, a vendedora Janete Alves, 28, esperava no ponto do Aquidabã por um veículo que fosse para Cajazeiras ou Estação Pirajá. "Poder assistir ao jogo com a família me deixa feliz. Mesmo que eu só consiga chegar no segundo tempo", contou.



O horário de liberação dos funcionários ficou a critério de cada comerciante, segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio da Bahia, Paulo Motta.

Segundo ele, os empresários estão enfrentando vendas fracas no período, situação que seria provocada, sobretudo, pela Copa do Mundo. "Este mês tem duas datas fortes: o Dia dos Namorados e o São João. Entretanto, as vendas estão apenas 1% maior que as de 2013, resultado extremamente diferente do esperado", afirmou.

