Espaço recebe palestras gratuitas sobre afroempreendedorismo e plano estratégico

O Espaço de Inovação e Criatividade Vale do Dendê recebe nesta semana palestras, roda de conversa e workshop sobre temas que envolvem afroempreendedorismo, imagem pessoal, planejamento estratégico, entre outros. O local fica localizado no segundo piso do Shpping da Bahia.

Nesta quarta-feira, 8, das 16h às 18h, haverá uma aula experimental gratuita do curso "A fotografia como meio de expressão, informação e valorização da estética negra", ministrada pelo fotógrafo Fafá Araújo. No mesmo dia, às 19h, haverá uma roda de conversa com fotógrafos profissionais Vilma Neres, André Frutuoso, Lázaro Roberto e Fafá Araújo sobre o tema "Outros Olhares: Fotografia e Representatividade".

O tema "Desafios do produtor negro na cena cultural de Salvador" será utilizado nesta quinta-feira, 9, às 18h e às 21h. Quem comanda o bate-papo são os convidados Irá Carvalho, Josi Querino e Nell Araújo.

Nesta sexta-feira, 10, o bate-papo será com o evento "Najara Black convida: happy hour sobre afroempreendedorismo e cases de sucesso com Didão". e Neste sábado, 11, a partir das 10h, a especialista em gestão de negócios sustentaveis e líder coach, Ilka Danusa, irá conduzir o workshop "Planejamento Estratégico Pessoal", que continuará sendo realizado nos sábados 11, 18 e 25 de agosto.

No mesmo dia, das 14h às 16h, a consultora de imagem, visagista, coach e dentista, Raquel Leal, ministrará a palestra "O Poder da Imagem Pessoal". Das 18h às 20h, o publicitário Alan Coelho, diretor de planejamento da Morya e especialista em marketing pelç FGV, realizará a palestra "Growth Hacking, uma mentalidade para quem quer crescer".

Neste domingo, 12, das 14h às 16h, Dinando Abreu comandará a palestra "Robótica e desenvolvimento de games você e seu filho podem aprender". A partir das 17h, Cíntia Matos ministrará a palestra "Sou mulher e sei programar".

