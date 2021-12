Espaço de cinema segue fechado após tentativa de roubo

O Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, em Salvador, continua com as atividades suspensas nesta terça-feira, 4, devido a uma tentativa de roubo aos cabos de energia do estabelecimento no último sábado, 1.

Segundo o diretor do cinema, Claudio Marques, em nota divulgada em uma rede social, o fato ocorreu durante a madrugada e provocou um curto-circuito que deixou o espaço sem energia elétrica.

"Os danos no sistema elétrico foram sérios. Estamos correndo contra o tempo para devolver o cinema à cidade", disse o diretor.

O diretor ainda não divulgou uma data para retorno das atividades no cinema. A equipe de reportagem do portal A TARDE tentou contato com Cláudio Marques, mas sem sucesso até o momento.

