Espaço abrigará jovens em internação provisória

Um novo espaço para internação provisória de adolescentes em conflito com a lei foi inaugurado, nesta quarta-feira, 30, na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. No local, 40 adolescentes cumprirão medidas de até 45 dias.

Segundo dados da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, o investimento no novo espaço totaliza R$ 709.

Durante a solenidade de inauguração, outros editais voltados para ações de recuperação de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas foram destacados.

Instalações

As novas instalações incluem sala de arte, espaço para convivência, área para banho de sol e atividades físicas, escola com sala de leitura e ambulatório, entre outras melhorias.

Com obras de arte nas paredes e paisagismo, o local está em conformidade com os parâmetros do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.

O secretário da Justiça, Carlos Martins, destacou a importância de fortalecimento do sistema socioeducativo na Bahia. “Nós estamos trabalhando fortemente para implantar novas unidades, com as instalações de semiliberdade em Vitória da Conquista, com editais lançados em Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna e Feira de Santana e, ao mesmo tempo, insistindo com as prefeituras para que a gente instale o meio aberto”, afirmou.

“Muitas mãos”

Para a diretora-geral da Fundac, Regina Affonso, a abertura do espaço é uma vitória para o sistema. “Esse espaço significa um esforço feito a muitas mãos, buscando garantir aos adolescentes da internação provisória condições de atendimento que lhes assegurem dignidade e buscando também prepará-los para o cumprimento da medida”.

