Espaço aberto à diversidade de opiniões em A TARDE

Vocacionada para servir de espaço para a livre manifestação de pensamento desde a sua fundação A TARDE ampliou esta possibilidade com o canal online Cidadão Repórter. Inicialmente chamado de Alô Redação, é ferramenta essencial no relacionamento com a comunidade.

"Temos hoje o Cidadão Repórter ampliado no portal. Antes (até agosto) era um blog para onde as pessoas enviavam textos, vídeos, sugestões de pauta..." - diz Ana Carolina Casais, gerente de Mídias Digitais e Novos Negócios, ao mencionar a articulação mais ampla obtida agora.

Cadastro - Mais dinâmico, segundo Carol, o canal tem área para o cadastramento do internauta e posterior envio de sugestões de pauta. Sugestões que podem, inclusive, ir para as reuniões entre editores e coordenadores e gerar reportagens. Por sua vez, pelo telefone 3340 8991 e pelo Mobi (https://m.atarde.uol.com.br) também está garantido amplo espaço.

Há espaço também nos canais da rede social, como o Twitter e no Facebook. Ao lado das redes sociais do grupo, o chamado Passaporte A TARDE torna ainda mais interativa a relação com o cidadão.Basta clicar em 'Cadastrar' e receber um e-mail a ser validado pelo usuário. Hoje há mais de 100 mil cadastrados no espaço destinado ao comentário das matérias. O Cidadão Repórter dá acesso ao A TARDE na TV, com reportagens variadas.

Os serviços à disposição do internauta são oferecidos de forma gratuita (salvo alguns específicos, oferecidos tanto pelo próprio portal como por terceiros, que poderão ser cobrados). O conteúdo publicado por colunistas, blogueiros e usuários em geral é de caráter independente, não refletindo necessariamente a linha editorial do jornal ou a posição do site.

Estes conteúdos passam, evidentemente, por uma moderação prévia e os administradores do portal se reservam ao direito de armazenar as informações para viabilizar a identificação de autores e usuários em geral.

No impresso - Exemplo do uso responsável do espaço para a livre manifestação está nas páginas destinadas aos articulistas. Na religião, por exemplo, estão Mãe Stella de Oxossi (do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá), dom Murilo Krieger (arcebispo primaz do Brasil) e Divaldo Franco (espírita baiano).

Mãe Stella diz que A TARDE, dentro de sua neutralidade e imparcialidade, contempla diferentes correntes de pensamento. "Para sorte minha, fui convidada a escrever para o jornal. De início, fiquei até assustada, surpresa, mas interpretei isso como mais uma missão que veio a mim".

Para dom Murilo Krieger, o papel dos jornalistas é essencial, mas, não menos importante é a opinião externa. É importante até para que os jornalistas percebam o efeito de seu trabalho. A diversidade de opiniões serve também para que saibamos respeitar os que pensam de forma diferente da nossa".

Para o espírita Divaldo Franco é grande a importância de um espaço livre para a divulgação do pensamento religioso em A TARDE "por facultar aos indivíduos expandir o seu pensamento, esclarecer os leitores e apoiá-los na sua busca de iluminação".

