Esgotos poluem trechos de orla da cidade

Ainda é desconhecida a origem da água de cor escura que apareceu, no último final de semana, nas areias da Praia de Patamares. A mancha estendeu-se até o mar. Na manhã de terça-feira, 5, técnicos da equipe de fiscalização do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) realizaram vistoria no local e devem divulgar até o final desta semana relatório sobre a origem da água.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do órgão, já foi descartada a possibilidade de vazamento de óleo. Desde o último domingo, funcionários da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) realizam estudos no local e em áreas próximas. Mas até o momento não constataram nenhum vazamento ou obstrução que possa ter contribuído com aumento do fluxo de esgoto para a foz do Rio Jaguaribe.

Segundo a assessoria da empresa, durante toda a semana, técnicos continuarão vistoriando a área. Em nota, a Embasa informou que está investindo aproximadamente R$ 1 bilhão na ampliação do índice de atendimento do serviço de esgotamento. O serviço inclui a construção de bacias para este fim no bairro do Trobogy e na região conhecida como Médio Jaguaribe.

"Quando estiver concluída, vai contribuir significativamente para a despoluição das águas deste rio e dos cursos d'água que integram sua bacia", diz a nota.

A água, de aspecto sujo e malcheiroso afastou banhistas e quem faz caminhadas na orla. O funcionário público José Carlos Novaes, 39 anos, que faz exercício todas as manhãs na praia, optou por usar a calçada. "O cheiro é muito forte. É melhor não pisar nessa água, que parece ser suja. Pode ser perigoso para a saúde", disse o funcionário público.

Orla - A mancha de água com procedência desconhecida no mar de Patamares não é um fato isolado. A reportagem de A TARDE visitou, na manhã de terça, trechos da orla da cidade e constatou situações parecidas em praias na região de Itapuã, Costa Azul, Rio Vermelho, São Tomé de Paripe e Tubarão.

Em Itapuã, a água desce por uma tubulação desativada, localizada em frente à praia e segue até o mar. Por conta do mau cheiro, o barraqueiro Márcio Alves afirma que o movimento na praia caiu significativamente. "É desagradável para os banhistas. Além do mau cheiro, há muitos mosquitos. Os turistas ficam espantados", afirmou.

A mesma situação pode ser encontrada nas praias de São Tomé de Paripe e Tubarão. Embora escorra por uma pequena fresta da balaustrada, a água também tem causado mau cheiro nos dois locais.

A baiana de acarajé Maria do Socorro Santos, 35, conta que, nos dias de chuva, a água do esgoto suja toda a faixa de areia. "É um absurdo. Já denunciamos, mas nunca resolvem esse problema. É triste ver nosso mar tão poluído assim", lamentou.

No bairro do Costa Azul, o esgoto, que há anos escorre no mar do bairro, afastou os banhistas do local. "Moro no Costa Azul há 20 anos e nunca vi ninguém tomando banho nesse mar", contou a aposentada Janete Vieira, 58.

Nas proximidades do Mercado do Peixe, no bairro do Rio Vermelho, uma grande poça de esgoto contrasta com o azul-celeste do mar. Alheios à qualidade da água, pescadores limpam e comercializam seus produtos no local. "Procuramos ficar longe da saída do esgoto e pescar bem distante da poluição", afirmou o pescador João Luís Gomes, 45.

