Esgoto volta a ser bombeado para estação

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) concluiu, no início da tarde desta sexta-feira, 25, o conserto da linha de distribuição de energia da estação de condicionamento de esgoto, situada na região da Lucaia.

O equipamento estava parado desde a última quarta, após um ônibus bater no poste da estação de tratamento do órgão, o que levou esgoto direto para o mar. Com o reparo, o bombeamento de efluentes para o emissário submarino do Rio Vermelho foi retomado.

Por nota, a Embasa informou que a conclusão do serviço estava prevista para noite da última quinta-feira, mas devido à complexidade da religação dos cabos, não foi possível concluir a intervenção no prazo estimado.

A empresa havia recomendado que as pessoas evitassem o contato com o mar, na área da foz do rio Lucaia, no entanto, banhistas foram avistados ali próximo, na Praia da Paciência, nesta sexta.

O despejo dos dejetos in natura, que caíam no rio e desaguavam no mar da região, persistiram por mais de 40 horas. No local do incidente, o mau cheiro continua forte. Até o final da tarde desta sexta, a sujeira ainda podia ser vista na praia.

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) esteve no local no dia do acontecimento e colheu amostras da água a fim de fazer as devidas análises. No entanto, os resultados só deverão ser divulgados após o feriado prolongado da Semana Santa.

Homens se arriscam na pescaria, mesmo com o mar apresentando duas colorações devido à sujeira de dejetos

Pesca

O trabalho dos pescadores da Colônia de Pesca Z1, no Rio Vermelho, está interrompido por causa da poluição. "Hoje (sexta-feira) a saída das nossas embarcações foi prejudicada por causa dessa lama. Não tem condições de a gente trabalhar. Nem as crianças puderam brincar na praia, no feriado", desabafou o pescador Ubiratan Pereira, 49 anos.

Ainda segundo Ubiratan, as vendas também foram afetadas. "É na Semana Santa que a gente vende bastante de última hora. O pessoal não tem vindo comprar peixe por achar que pegamos o peixe no esgoto, o que não é verdade. Pescamos há mais ou menos 9 milhas mar adentro", explicou.

A vendedora de peixe da Colônia, Mariza Dias, 35, reclamou dos prejuízos. "Isso aí prejudicou tudo. Até nossas crianças, que costumam brincar na praia. A Embasa não veio dar satisfação nenhuma pra gente, nem veio aqui verificar.", bradou.

A equipe de reportagem de A Tarde entrou em contato com a Embasa porém não houve resposta.

Acidente

A falta de energia na rede de tratamento da Embasa foi causada pela colisão entre um ônibus que fazia a linha IAPI-Barra e o poste que transmitia energia exclusivamente para a empresa.

Após o acidente, o condutor do veículo, que ficou completamente destruído, foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Jenilton Souza dos Santos, precisou ter parte da perna amputada para se libertar das ferragens. De acordo com o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, o estado de saúde dele é estável e não corre risco de morte.

