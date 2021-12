Esgoto na Praia do Porto passa por obra

Na última semana, fotografias mostrando esgoto sendo despejado na praia do Porto da Barra circularam pelas redes sociais e assustaram frequentadores do local. Na ocasião, o esgoto vazou devido à chuva que caiu na capital baiana.

Para evitar o lançamento de dejetos na praia, sejam pluviais ou da rede de esgoto, teve início na manhã desta segunda-feira, 23, a desobstrução de parte da tubulação situada no largo do Porto da Barra, em frente ao prédio do Instituto Mauá.

O serviço, que está sendo executado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a pedido da Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), consiste na troca da tubulação de manilha cerâmica por vinil forte. A previsão é de que a obra seja concluída nesta sexta-feira.

Por causa do serviço, que está ocupando um trecho de 20 metros da calçada do largo, parte da área precisou ser interditada. A interrupção da passagem, no entanto, não atrapalhou o trânsito de veículos e pedestres.

“São tubos antigos, que entopem com mais facilidade. Além disso, a água da chuva acaba arrastando o lixo deixado nas ruas do bairro, o que resulta na poluição da praia”, afirmou o monitor da obra e assistente de saneamento da Embasa, Valmir Oliveira.

Poluição

De acordo com o assistente de saneamento da empresa, a intervenção na rede é apenas uma parte das ações da companhia para sanar os problemas envolvendo o despejo de esgoto e água pluvial no mar do Porto.

Segundo ele, a Embasa iniciou uma série de visitas técnicas a imóveis do bairro para detectar tubulações antigas e que desaguam na praia. A intenção, segundo o técnico, é fazer um mapeamento para que essas redes sejam verificadas e, se possível, desviadas. “Estamos analisando a possibilidade de melhorar a rede de todo o bairro”, disse Oliveira.

