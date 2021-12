Esgoto eleva a proliferação de mosquitos na avenida Contorno

Um esgoto que corre a céu aberto na avenida Lafayete Coutinho (avenida Contorno) foi apontado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Salvador como principal causador da proliferação de muriçocas e mosquitos da espécie Aedes aegypti na região do centro da capital baiana.

O diagnóstico foi feito nesta sexta-feira, 23, durante inspeções dos agentes do CCZ na região. Desde o início do mês, o órgão tem realizado visitas semanais, solicitadas pelos moradores de localidades próximas à avenida Contorno, como o largo Dois de Julho, Gamboa e ladeira da Preguiça, para tentar controlar a infestação de mosquitos.

A saída do esgoto está localizada na entrada principal de veículos da Bahia Marina e corre por baixo da pista da avenida Contorno. Por conta de um entupimento na rede, antes de desaguar na praia ao lado do empreendimento, grandes poças de água fétida e coberta de lixo foram formadas.

De acordo com o supervisor geral de combate à dengue do distrito sanitário do Centro Histórico, Alex Santos, a situação do esgotamento havia sido detectada pelo órgão em outubro de 2014. No entanto, na época, não havia tamanha proliferação de mosquitos.

Segundo ele, a ação do CCZ, neste caso, é apenas paliativa. "Atuamos com distribuição de larvicida, que combate o inseto ainda em forma de larva por 60 dias, e de inseticida, que elimina os mosquitos na forma adulta e age imediatamente. Em pouco tempo, os mosquitos voltarão a incomodar. É preciso que o problema do esgoto seja solucionado com urgência", alertou.

Quem reside nas proximidades do local, conta que a quantidade de mosquitos tem aumentado a cada dia. A merendeira Ana Lúcia Esteves, 50, que mora em frente à saída do esgoto, disse que, desde o final do ano passado, passou a gastar cerca de R$ 80 na compra de inseticidas e repelentes.

"Não temos mais sossego. À noite, a situação é ainda pior, é insuportável. Tenho criança em casa e temo pelas picadas do mosquito da dengue. Ninguém ficou doente ainda, mas a qualquer sintoma parecido com o da doença, já ficamos assustados", disse.

Impasse

A TARDE denunciou a infestação de mosquitos no centro da cidade em dezembro de 2014. Na ocasião, moradores do largo Dois de Julho, a poucos metros do local, chegaram a criar uma petição pública com cerca de 100 assinaturas para exigir providências dos órgãos municipais.

A professora Vilma Mota, uma das responsáveis pelo abaixo-assinado, conta que, apesar do esforço dos agentes do CCZ, a situação não foi revertida. Um mês após a denúncia, ela ainda apresenta marcas de picadas por todo o corpo. "Na vizinhança, até mesmo quem mora em prédios altos, tem sofrido com os mosquitos. Moro no bairro há mais de 20 anos e nunca tinha visto situação parecida", afirmou.



A assessoria de comunicação da Bahia Marina informou à reportagem que a situação tem gerado queixas de proprietários de restaurantes instalados no local.

De acordo com a assessoria, na última semana, a gerência do empreendimento entrou em contato com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) para solicitar uma vistoria. No entanto, até sexta, não havia recebido retorno.

A assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), responsável pela manutenção da rede de drenagem pluvial da capital, informou que vai enviar técnicos para avaliar o problema. No entanto, adiantou que, no caso específico da Contorno, trata-se de uma ligação clandestina de esgoto.

A Embasa, por sua vez, respondeu à reportagem por meio de nota. No comunicado, a posição do órgão é a de que "em atenção à reclamação de moradores do Largo Dois de Julho, esclarecemos que as redes de esgotamento sanitário da Rua Fagundes Varela, na Avenida Contorno, e a que passa próxima à Bahia Marina, por baixo da pista da Avenida Contorno, estão funcionando normalmente".

